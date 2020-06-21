Трагедія на Позняках: виявлено ще одного загиблого

У Києві після вибуху у багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької загинуло дві людини. Про це у коментарі журналістам заявив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

"Дві години тому відбувся вибух, десь приблизно на 6 поверсі, на місце зразу прибула поліція сили ДСНС. На даний момент встановлюємо причини вибуху, і на жаль, дві людини загинуло. По всіх інших з'ясовуємо", - сказав Клименко.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві до поліції надійшла інформація, що кілька хвилин тому у Дарницькому районі столиці по вулиці Соломії Крушельницької в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

На місці події працюють всі екстрені служби. У результаті обвалу перекриттів між поверхами було виявлено загиблого, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

У КМДА зазначили, що на місці працює 18 одиниць техніки, більше 100 осіб особового складу ДСНС Україїни та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.