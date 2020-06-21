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Вибух у Києві: тривають пошуки потерпілих

Вибух у Києві: тривають пошуки потерпілих
13:29 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dsns.gov.ua
На місці вибуху газу в київській багатоповерхівці тривають пошуки ще трьох людей.

Пошуки трьох людей тривають на місці вибуху газоповітряної суміші в 9-поверховому житловому будинку на вул.Крушельницькій, 1/5 в Дарницькому районі Києва в неділю вранці.

"Наразі рятувальники розблокували трьох осіб, пошуки ще трьох тривають... загалом з будинку евакуйовано 21 особу", - повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що загалом до ліквідації наслідків руйнування залучено 410 людей особового складу та 60 одиниць техніки, зокрема 130 осіб та 24 одиниці техніки, а також один кінологічний розрахунок від ДСНС. На місці події працюють шість психологів столичного управління ДСНС, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

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Як повідомлялося, в неділю о 10:00 в дев'ятиповерховому житловому будинку на вул.Крушельницькій, 1/5 в Дарницькому районі Києва стався вибух газу без подальшого горіння, були зруйновані перекриття п'яти поверхів з 4-го по 8-й.

Станом на 11:00 було знайдено загиблу людину, ще трьох розблокували з-під завалів, евакуйовано 21 людину, тривали роботи з подальшої евакуації мешканців будинку. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

На фотографіях із місця події видно, що вибух майже повністю зруйнував три розташовані одна над одною квартири багатоповерхівки з 5-го до 7-го поверху, зруйновані зовнішні стіни суміжних кімнат у кожній з трьох сусідніх із ними квартир з однієї сторони, також місцями пошкоджені перекриття і зруйновані балкони в квартирах на 4-му і 8-му поверхах, розташованих вище і нижче зруйнованих. В інших квартирах місцями вибиті шибки. Приблизно за 4 метри від будинку, в якому стався вибух, стоїть інший аналогічний 9-поверховий будинок із бетонних панелей.

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ДСНС, Вибух, Київ.

Автор:

Телеграф
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