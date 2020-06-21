В МВС назвали дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці

Арсен Аваков розповів, що для для встановлення причини вибуху знадобиться близько 40 хвилин.

Наразі розглядається дві робочі версії вибуху будинку в Києві - це газ і вибухівка.

Про це сьогодні, 21 червня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Одна версія - вибух газу, інша - вибух стався за допомогою вибухівки. Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху", - сказав Аваков.

За його словами на місці події працює 420 осіб особового складу - поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу Україну.