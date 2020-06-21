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В МВС назвали дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці

В МВС назвали дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці
13:44 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Арсен Аваков розповів, що для для встановлення причини вибуху знадобиться близько 40 хвилин.

Наразі розглядається дві робочі версії вибуху будинку в Києві - це газ і вибухівка.

Про це сьогодні, 21 червня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Одна версія - вибух газу, інша - вибух стався за допомогою вибухівки. Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху", - сказав Аваков.

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За його словами на місці події працює 420 осіб особового складу - поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу Україну.

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Арсен Аваков, ДСНС, МВС, Вибух, Київ.

Автор:

Телеграф
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