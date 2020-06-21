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Вибух на Позняках: жителів багатоповерхівки запезпечать тимчасовим житлом

Вибух на Позняках: жителів багатоповерхівки запезпечать тимчасовим житлом
14:35 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Мер столиці пообіцяв, що жителі Київської багатоповерхівки, де в неділю стався вибух, будуть забезпечені тимчасовим житлом.

Люди, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5, будуть забезпечені тимчасовим житлом.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, спілкуючись із журналістами на місці події.

"За попередньою інформацією, вибух стався на 7-му поверсі. 2 людини загинули. Одна людина госпіталізована в столичну лікарню швидкої допомоги. Всіх інших жителів будинку евакуювали. Ми надамо всім тимчасове житло на базі одного зі столичних інтернатів. Зараз люди отримують всю необхідну допомогу", — повідомив Кличко.

В МВС назвали дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці

Як повідомлялося, в неділю о 10:00 в дев'ятиповерховому житловому будинку на вул.Крушельницькій, 1/5 в Дарницькому районі Києва стався вибух газу без подальшого горіння, були зруйновані перекриття п'яти поверхів з 4-го по 8-й.

Станом на 11:00 було знайдено загиблу людину, ще трьох розблокували з-під завалів, евакуйовано 21 людину, тривали роботи з подальшої евакуації мешканців будинку. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

На фотографіях із місця події видно, що вибух майже повністю зруйнував три розташовані одна над одною квартири багатоповерхівки з 5-го до 7-го поверху, зруйновані зовнішні стіни суміжних кімнат у кожній з трьох сусідніх із ними квартир з однієї сторони, також місцями пошкоджені перекриття і зруйновані балкони в квартирах на 4-му і 8-му поверхах, розташованих вище і нижче зруйнованих. В інших квартирах місцями вибиті шибки. Приблизно за 4 метри від будинку, в якому стався вибух, стоїть інший аналогічний 9-поверховий будинок із бетонних панелей.

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Виталий Кличко, ДСНС, Вибух, Київ.

Автор:

Телеграф
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