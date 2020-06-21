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Трагедія на базі відпочинку: у Запорізькій області загинув маленький хлопчик

Трагедія на базі відпочинку: у Запорізькій області загинув маленький хлопчик
14:50 Сьогодні Телеграф УНН
На території бази відпочинку у Запорізькій області в результаті нещасного випадку загинула дитина, повідомляє прес-службу ДСНС у Запорізькій області.

20 червня о 19:05 на території бази відпочинку "Прибой" в смт Кирилівка стався нещасний випадок.

"Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, працівники бази виявили дитину без свідомості в басейні. Чоловіки витягли хлопчика з води та почали надавати першу домедичну допомогу. Лікарі, які прибули місце події, констатували смерть дитини. Загиблим виявився 6-річний житель м. Дніпро", — вказано у повідомленні рятувальників.

На місці події працювала оперативно-слідча група Кирилівського відділу поліції.

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Підрозділи ДСНС не викликались та не залучались. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

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Все по темі:

ДСНС, Запорізька область, Швидка допомога, Кирилівка.

Автор:

Телеграф
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