Вибух на Позняках: поліція проводить обшуки в газовій компанії, яка обслуговувала будинок

Нацполіція проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де стався вибух.

Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували багатоповерхівку на столичних Позняках, у якій стався вибух.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Національна поліція України наразі проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де стався вибух", - йдеться у повідомленні МВС з посиланням на главу відомства Арсена Авакова.

Він також додав, що проводиться експертиза стану будівлі на предмет подальшого руйнування.

"Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їх квартир, аби вони взяли з собою найнеобхідніші речі. Буде цілодобове оточення поліцейських та гвардійців для захисту від мародерів", - зазначив Аваков.

Як повідомлялось, сьогодні, 21 червня, о 10:00 у Дарницькому районі Києва стався вибух попередньо газоповітряної суміші в дев'ятиповерховому житловому будинку за адресою вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

В результаті вибуху зруйновано міжповерхові перекриття 4-8-го поверхів. Кличко повідомив про двох загиблих в результаті вибуху.

За даними поліції, одна особа загинула, розблокувати троє, пошуки ще трьох тривають, евакуювали 21 особу.