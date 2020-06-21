В Одесі посилять карантин з 22 червня

В Одесі з 22 червня забороняється робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, обмежується проведення масових заходів.

З метою протидії поширенню коронавірусу на території міста Одеси з 22 червня посилять карантинні обмеження.

Таке рішення було оприлюднено у протоколі позачергового засідання комісії ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської міської ради, передає НВ.

У місті з понеділка забороняють роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на п’ять квадратних метрів та запроваджується низка інших обмежень.

Зокрема, обмежується кількість людей у громадському транспорті - водіям дозволено брати пасажирів лише на сидячі місця. При цьому перевізники мають забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту та контролювати, щоб вони користувалися ними. Аби розвантажити транспорт в годину пік, суб'єктам господарювання рекомендували змінити графік роботи.

Одеська міськрада пропонує починати робочий день о 10 ранку чи пізніше підприємцям, які займаються торгівлею, авторемонтом, надають поштові чи кур'єрські послуги, займаються організацією харчування і тимчасовим розміщенням людей, страховою діяльністю, мистецтвом, спортом і розвагами.

Крім того, комісія ТЕБ та НС рекомендує орендарям пляжів забезпечити відстань між шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам забезпечити аналогічну відстань між столиками і розміщувати за ними не більш ніж чотири особи.

Поліція зможе проводити рейди в транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, щоб перевірити дотримання громадянами карантинних обмежень.

Правоохоронцям також доручили припинити стихійну торгівлю на пляжах і в рекреаційних зонах Одеси.

Влада нагадала одеситам і гостям міста про необхідність носити маски або респіратори в громадських приміщеннях та в міському транспорті, виходити на вулицю з документами, що підтверджують особу, і дотримуватися правил гігієни.

За останніми даними в Одесі зафіксовано 1266 випадків коронавірусу. Загалом в Україні 35 560 інфікованих COVID-19, із них 735 випадків виявлені за останню добу.