В яких областях України не варто послаблювати карантин: відповідь МОЗ

В Міністертсві охорони здоров'я України з'ясували, що до послаблення карантину не готові 10 областей та Київ.

В Україні станом на 21 червня 10 областей та Київ не готові до послаблення карантинних заходів.

Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області та місто Київ.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірус виявили ще у 735 людей, загальна кількість жертв — сягнула 1 тисячі осіб.

В МОЗ розповіли, скільки відсотків медиків хворіють COVID-19 в Україні. За їхніми даними 17% від усіх хворих – саме медичні працівники.