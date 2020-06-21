Вибух будинку в Києві: у ДСНС підтвердили загибель двох людей (Відео)

Раніше у відомстві інформували про одного загиблого, водночас мер Києва повідомляв про двох.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють про двох загиблих під час вибуху десятиповерхового житлового будинку у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляється на сайті ДСНС України.

"Станом на 18:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 2 загиблі особи. Евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше у ДСНС заявляли, що на місці надзвичайної ситуації знайдено загиблу жінку, 1943 року народження, три особи деблоковано, 23 евакуйовано.

Сьогодні, 21 червня, о 10:00 стався вибух будинку в Києві. Попередньо вибухнула газоповітряна суміш у дев’ятиповерховому житловому будинку за адресою: вул. Соломії Крушельницької, 1/5. Внаслідок вибуху зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 та 8 поверхів. Серед версій вибуху розглядають, зокрема, вибух газу або вибухового пристрою.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про двох загиблих внаслідок вибуху.

За словами Кличка, в зруйнованій частині будинку мешкали понад 100 людей. Для розселення мешканців встановлюються намети. Крім того, частину постраждалих поселять в інтернаті, який розташований на Харківському шосе, 121/3 та забезпечать харчуванням.