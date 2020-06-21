На Буковині другу добу поспіль немає смертей від COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.
"У лікарнях області станом на 21 червня перебуває 559 людей. Із них у 233 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За минулу добу летальних випадків від коронавірусу у Чернівецькій області не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Так само не було жодного летального випадку від коронавірусу в Чернівецькій області за добу 20 червня.
Крім того, у Чернівецькій ОДА зазначили, що станом на 21 червня у медичних закладах області лікують 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 39, на апаратах штучної вентиляції легень – 2.
Як повідомлялось раніше, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових. Загалом зареєстровано 1002 смерті від COVID-19. Одужали – 16 509.
У Чернівецькій області підтверджено 4324 випадки зараження коронавірусом. Із них 1563 пацієнти одужали, а 171 особа померла.