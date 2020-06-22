У Карпатах через сильні опади чотири села залишились без транспортного сполучення

На Прикарпатті після сильних опадів села Бистрець, Дземброня, Шибене та Зелене залишились без транспортного сполучення. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«У зв’язку із сильними опадами у вигляді дощу та граду, які пройшли на більшій території області впродовж вихідних, відбулося суттєве підняття рівня води у гірських річках … Через селеві потоки та підняття рівня води у річках на деяких дорогах Верховинського та Косівського районів ускладнився рух транспорту. На ділянці автошляху до сіл Бистрець, Дземброня, Шибене та Зелене – проїзд відсутній», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, дорожнє полотно пошкоджено також на ділянках шляху між населеними пунктами Гринява – Грамотне, Красноїлля – Перехресне, Верхній Ясенів – Голови, Довгополе – Кохан, Розтоки – Барвінків. Загалом, в області після дощів розмито понад 73 км доріг, зруйновано 10 км дамб, 11 автомобільних мостів, 24 дорожні і 7 пішохідних мостів зазнали часткового руйнування.

«Зважаючи на ситуацію, комісія (ТЕБ і НС – авт) прийняла рішення про виділення одного мільйона гривень із резервного фонду обласного бюджету для надання допомоги постраждалим районам. Окрім того, також буде надано 4 тонни дизпалива і направлено спеціальну техніку», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

Внаслідок стихії в області зруйновані один та пошкоджено 104 житлових будинки, підтоплені 167 господарських будівель, 469 присадибних ділянок, 608 га сільськогосподарських угідь, 4 заклади освіти і один заклад охорони здоров’я. Найбільше постраждали жителі Верховинського, Косівського, Коломийського, Снятинського, Надвірнянського та Богородчанського районів.