Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям

Під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій розглядалося питання вибуху в житловому будинку в Дарницькому районі Києва, зокрема, питання компенсації постраждалим від вибуху. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

Як вказано, мер Києва Віталій Кличко повідомив іншим членам комісії, що в результаті вибуху, що стався 21 червня, було пошкоджено конструкції будівлі.

"Як наслідок, без житла залишились 125 людей, які мешкали в 40 квартирах однієї з секцій будинку. За попередніми даними, загрози для інших секцій будинку немає", - йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, частина людей переночували у родичів та знайомих, решта зараз тимчасово відселені в інтернат на Харківському шосе, де вони були забезпечені всім необхідним.

"За попередньою версією, причиною надзвичайної ситуації став вибух газоповітряної суміші", - додали в уряді.

Попередньо комісією "ухвалено рішення розглянути питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста".

Прем’єр-міністр запропонував комісії після завершення рятувальних робіт оцінити збитки та провести засідання Київської міської комісії ТЕБ та НС, яка затвердить суму збитків, і на наступному засіданні комісії розглянути питання співфінансування.

"До наступного засідання комісії ТЕБ і НС очікую наступних кроків: звіту про хід та завершення рятувальних робіт, оцінки Київською міською владою повної суми збитків та розрахунку необхідної суми компенсації, а також чіткої аргументації щодо можливості та необхідності застосування механізму співфінансування виплат компенсації", - заявив Прем'єр-міністр.