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Понеділок, 22.06.2020
Вибух у Києві: у ДСНС надали оперативну інформацію
Вибух у Києві: у ДСНС надали оперативну інформацію
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Вибух у Києві: у ДСНС надали оперативну інформацію

Вибух у Києві: у ДСНС надали оперативну інформацію
07:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: dsns.gov.ua
Станом на 23:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи.

Внаслідок вибуху у десятиповерховому житловому будинку у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, евакуйовано 23 особи, деблоковано троє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 23:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

Працюють 6 психологів, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку. Наразі встановлюються троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку.

Всього для проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 одиниць техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 30 одиниць техніки, у тому числі 1 кінологічний розрахунок.

Як повідомлялось, 21 червня, о 10:00 стався вибух будинку в Києві. Попередньо вибухнула газоповітряна суміш у дев’ятиповерховому житловому будинку за адресою: вул. Соломії Крушельницької, 1/5. Внаслідок вибуху зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 та 8 поверхів. Серед версій вибуху розглядають, зокрема, вибух газу або вибухового пристрою.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Вибух будинку в Києві: у ДСНС підтвердили загибель двох людей (Відео)

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що в зруйнованій частині будинку мешкали понад 100 людей. Для розселення мешканців встановлюються намети. Крім того, частину постраждалих поселять в інтернаті, який розташований на Харківському шосе, 121/3 та забезпечать харчуванням.

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Все по темі:

ДСНС, Позняки, Вибух у Києві.

Автор:

Телеграф
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