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Окупанти обстріляли Широкине з ПТРК "Корнет" - ракета влучила у камеру ОБСЄ

Окупанти обстріляли Широкине з ПТРК "Корнет" - ракета влучила у камеру ОБСЄ
17:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Протягом дня 22 червня російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу один військовий зазнав поранень. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

“Сьогодні збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення”, - йдеться у повідомленні.

Так, по оборонцях населеного пункту Попасна, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, а по Голубівському – 120-ти мм міномети. В цей же час ворог активізував вогневі дії і по населеному пункту Хутір Вільний, застосувавши спочатку міномети 82-го калібру, а згодом – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Крім того, неподалік населеного пункту Оріхове агресор відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Під ранок противник застосував 120-ти мм міномети і біля Новотошківського, витративши при цьому 42 боєприпаси. А по українських захисниках поблизу Новозванівки, окрім цього озброєння, окупанти застосували ще й автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

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Противнику наші воїни відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

За інформацією штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог використав протитанкові ракетні комплекси калібру 152 мм "Корнет" та обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Широкине. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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Все по темі:

Донбас, ООС, Обстріл, Місія ОБСЄ на Донбасі.

Автор:

Телеграф
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