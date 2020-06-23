КМДА і районні держадміністрації відсьогодні змінять режим роботи

З 23 червня КМДА і районні держадміністрації змінять режим роботи та працюватимуть з 8 години ранку.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"На період дії карантину внесено зміни у режим роботи будівлі адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36 та районних у місті Києві державних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із 23 червня адміністративний комплекс на вулиці Хрещатик, 36 та районні в місті Києві державні адміністрації працюватимуть за таким режимом: понеділок – четвер: з 8:00 до 17:00; п’ятниця: з 8:00 до 15:45; перерва: з 12:00 до 12:45.

У КМДА нагадали, що для запобігання поширенню захворювання COVID-19 на території міста Києва тимчасово, на період протиепідемічних заходів, обмежено доступ до будівлі адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Серед інших заходів, зокрема, навчання в освітніх закладах було переведено на дистанційну форму.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів ухвалив рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня. 17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.