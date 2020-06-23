Окупанти мінують території біля ділянки розведення "Петрівське"

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«В ході виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольних урядові України територіях, поблизу селища Новогригорівка, на полігоні біля селища Міусинськ та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області, було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення, а саме: шість 122 мм буксируваних гаубиць Д-30 “Жаба”, чотирнадцять 152 мм та 122 мм самохідних гаубиць 2С3 “Акація” та 2С1 “Гвоздика”, чотирнадцять 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 “Рапіра”, шістнадцять 152 мм буксируваних гаубиць Д-20 та 2А65 “МстаБ”», - йдеться в повідомленні.
Крім того, на непідконтрольних уряду України територіях на полігоні поблизу селища Мирне, на території об'єкту біля селища Хрустальний та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області БПЛА СММ виявив: чотирнадцять зенітних ракетних комплексів 9К35 “Стріла-10” та 9К33 “Оса”, сім 120 мм мінометів 2Б11 “Сани”, шістнадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 “Гвоздика”, шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 “Рапіра”, сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А “Жаба” та тридцять один Т-64 та Т-72. Цей же БПЛА вкотре зафіксував і щонайменше сорок бойових машин піхоти.
Українська сторона СЦКК наголошує на тому, що в межах ділянки розведення №3 “Петрівське” на непідконтрольній уряду України території БПЛА СММ виявив шістдесят протитанкових мін. Таку ж кількість протитанкових мін (ТМ-62) виявив і за межами даної ділянки у полі.
В пресслужбі також повідомили, що здійснюючи моніторинг на залізничній станції поблизу селища Вознесенівка, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили п’ятнадцять вагонів-цистерн, які, ймовірно, використовуються для забезпечення російських окупантів паливо-мастильними матеріалами.