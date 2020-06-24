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Зеленський у п’ятницю відвідає Херсонщину

Зеленський у п’ятницю відвідає Херсонщину
12:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Президент Володимир Зеленський має намір у п’ятницю, 26 червня проінспектувати хід програми "Велике будівництво" у Херсонській області.

Про це заявив заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можемо невеликий анонс зробити: Президент… поїде до Херсонської області у п’ятницю для того, щоб проінспектувати, на якому етапі які дороги та інші об’єкти з "Великого будівництва" у цій області", - сказав він.

Своєю чергою голова Укравтодору Олександр Кубраков зауважив, що відбувається завершення тендерів і вже до кінця цього тижня розпочнеться реалізація "Великого будівництва" на Херсонщині, "незабаром" - на Кіровоградщині, Житомирщині та Чернігівщині.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 23 червня утворив Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво" як консультативно-дорадчий орган. Координаційну раду очолив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Початок національного проєкту "Велике будівництво" ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

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Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

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Херсонщина, Зеленский, Робочий візит.

Автор:

Телеграф
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