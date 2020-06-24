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На Київщині відкрили нові траси на Одесу

На Київщині відкрили нові траси на Одесу
15:01 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У межах реалізації програми «Велике будівництво» завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ – Одеса протяжністю 25 км територією Київської та Черкаської областей. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Програма Президента «Велике будівництво» набирає обертів. Ми починаємо практично кожного тижня відкривати нові відрізки трас: і великих, і малих, і місцевих, і державного значення. Київ – Одеса – траса, якою користуються не лише ті, хто живе в Києві чи Одесі. Це одна з головних артерій України", – заявив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко під час офіційного відкриття відрізка траси в Київській області.

Він подякував за якісно виконану роботу компанії-підряднику – спільному українсько-білоруському підприємству.

У свою чергу посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол зазначив, що білоруська сторона готова до нових завдань.

"Вважайте, що сьогоднішній захід – це подарунок білоруських будівельників українському народу, споживачу до Дня Конституції. Не пройшло й року, як ми відкривали тут будівництво. І ви бачите, яка прекрасна дорога", – сказав Сокол.

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В ОП розповіли, що до наступного року Укравтодор планує повністю оновити трасу М-05. Ідеться, зокрема, про проєктування та капітальний ремонт інших ділянок дороги, зведення двох розв'язок, розвиток придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків відпочинку та систем зважування в русі.

"На трасі Київ – Одеса вже ближче до Києва встановлений пункт автоматичного вагового контролю. Там уже працюють ваги. І автоматично фіксується вага всіх вантажівок, які проїжджають. Пункт проходить сертифікацію та стандартизацію. І в найближчі тижні Укртрансбезпека зможе використовувати ці дані та штрафувати тих, хто порушує ваговий контроль", – зауважив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Крім того, планується впровадження довгострокових контрактів на утримання траси М-05.

Як повідомлялося, в межах ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми “Велике будівництво” планується відремонтувати та збудувати 6,5 тисячі км доріг місцевого та державного значення, а також 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 спортивних об’єктів та 210 приймальних відділень у лікарнях.

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Все по темі:

Київ, Київщина, Траси.

Автор:

Телеграф
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