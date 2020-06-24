Дністер став переливатись через дамбу, людей з Тернопільщини відселяють

На Тернопільщини Дністер став переливатися через дамбу, вирішено частково відселити мешканців. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як зазначається, поблизу с. Устя-Зелене Монастириського району на р. Дністер стався перелив через дамбу, внаслідок чого відбувається підтоплення сільськогосподарських угідь та є загроза підтоплення с. Устя-Зелене та с. Лука.

"Наразі проводиться часткове відселення мешканців с. Устя-Зелене (103 чол.) та с. Лука (51 чол.)", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок підняття води в р. Дністер відбулося підтоплення сільгоспугідь та є загроза підтоплення с. Коропець. Зараз проводиться часткове відселення 100 мешканців.