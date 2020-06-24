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Дністер став переливатись через дамбу, людей з Тернопільщини відселяють

Дністер став переливатись через дамбу, людей з Тернопільщини відселяють
17:30 Сьогодні Телеграф УНИАН telegra.ph
На Тернопільщини Дністер став переливатися через дамбу, вирішено частково відселити мешканців. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як зазначається, поблизу с. Устя-Зелене Монастириського району на р. Дністер стався перелив через дамбу, внаслідок чого відбувається підтоплення сільськогосподарських угідь та є загроза підтоплення с. Устя-Зелене та с. Лука.

"Наразі проводиться часткове відселення мешканців с. Устя-Зелене (103 чол.) та с. Лука (51 чол.)", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах через зсуви ґрунту "зникло" озеро (Фото)

Також внаслідок підняття води в р. Дністер відбулося підтоплення сільгоспугідь та є загроза підтоплення с. Коропець. Зараз проводиться часткове відселення 100 мешканців.

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Тернопільщина, Дністер.

Автор:

Телеграф
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