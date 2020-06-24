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На Київщині можуть знову посилити карантинні обмеження через посилення пандемії

На Київщині можуть знову посилити карантинні обмеження через посилення пандемії
17:42 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Якщо протягом трьох днів у Київській області показник динаміки зростання випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 не зменшиться, доведеться приймати непопулярне, але відповідальне рішення щодо нового посилення карантинних заходів. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Так, Володін нагадав, що з 22 червня в Україні змінено методику, згідно з якою посилюють чи послаблюють карантинні заходи.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я не повинна бути більшою ніж 50%, середня кількість ПЛР-тестувань за останні 7 днів має бути не менш як 24 на 100 тис. населення, а показник динаміки зростання випадків інфікування має бути не більше 10%.

"На сьогодні в області…по завантаженості ліжок – 22,30%... при нормі у 50%, охоплення тестування – 41,98%, відсоток виявлення – 5,88%, динаміка – 23,23%. Саме цей показник непокоїть найбільше. Якщо він не впаде три дні поспіль, будемо змушені приймати непопулярне, але відповідальне рішення (про посилення карантинних обмежень - ред.)", - сказав Володін.

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 940 випадків коронавірусної хвороби

Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий антирекорд щодо приросту хворих на COVID-19 - за добу 940 інфікованих.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 червня 13 областей, серед яких Київська не готові до послаблення карантинних заходів.

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Covid-19, Київщина, Володін.

Автор:

Телеграф
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