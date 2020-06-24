На Київщині можуть знову посилити карантинні обмеження через посилення пандемії

Так, Володін нагадав, що з 22 червня в Україні змінено методику, згідно з якою посилюють чи послаблюють карантинні заходи.
Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я не повинна бути більшою ніж 50%, середня кількість ПЛР-тестувань за останні 7 днів має бути не менш як 24 на 100 тис. населення, а показник динаміки зростання випадків інфікування має бути не більше 10%.
"На сьогодні в області…по завантаженості ліжок – 22,30%... при нормі у 50%, охоплення тестування – 41,98%, відсоток виявлення – 5,88%, динаміка – 23,23%. Саме цей показник непокоїть найбільше. Якщо він не впаде три дні поспіль, будемо змушені приймати непопулярне, але відповідальне рішення (про посилення карантинних обмежень - ред.)", - сказав Володін.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий антирекорд щодо приросту хворих на COVID-19 - за добу 940 інфікованих.
Як повідомлялося, в Україні станом на 24 червня 13 областей, серед яких Київська не готові до послаблення карантинних заходів.