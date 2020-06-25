Сьогодні в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі

Найспекотніша погода буде на півдні.

В четвер, 25 червня, в Україні буде практично без опадів, температура до +30°.

Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура вночі до +11°, вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +16°, вдень до +30°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура вночі до +15°, вдень до +28°.

У північних областях без опадів. Температура вночі до +15°, вдень до +28°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вночі до +13°, вдень до +28°.

За народним прогнозом, 25 червня - Онуфрія, Онопрія. На Онопрія рясні роси - до доброго врожаю.