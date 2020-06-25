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Відселили майже 200 людей з Тернопілщини через паводки

Відселили майже 200 людей з Тернопілщини через паводки
20:47 Сьогодні Телеграф Укринформ dsns.gov.ua
У Тернопільській області в селах, які опинилися в зоні паводку, станом на сьогоднішній вечір відселено майже 200 жителів. Про це повідомляє Управління ДСНС в Тернопільській області на своїй сторінці у Facebook.

"З небезпечної зони підтоплення у долині Дністра відселено 184 жителів тутешніх сіл. Всього затоплено: 117 будівель (49 житлових та 68 господарських), сільськогосподарських угідь – 704 га", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у селі Устя Зелене Монастириського району відбувся частковий розмив дамби, внаслідок чого залило орієнтовно 600 га сільськогосподарських угідь. З небезпечної зони відселено 57 місцевих жителі.

На Тернопільщині із зони паводку відселяють людей фото: ДСНС

Також повідомляється, що в у селі Коропець Монастириського району підтоплено 42 приватних домогосподарства, відселено 107 жителів.

За інформацією ДСНС, небезпечна ситуація склалася і в Заліщицькому районі, де підтоплено 6 сіл, у Борщівському – 3 села.

Станом на 19.30 рівень води у Дністрі в районі Заліщиків поступово зростає орієнтовно на 5-7 см за годину.

Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках

Як повідомляло агентство, внаслідок тривалих дощів на Тернопільщині з берегів вийшли Дністер та його ліві притоки. У Монастириському районі рівень води піднявся до 8 метрів. Найбільше постраждали села Устя-Зелене, Вістря та Коропець.

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область).

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Паводки, Тернопільщина.

Автор:

Телеграф
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