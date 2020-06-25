Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках

Президент України Володимир Зеленський вручив ключі від перших 12 квартир сім'ям постраждалих унаслідок вибуху в будинку в Дарницькому районі Києва, усі 40 квартир потерпілі отримають протягом місяця.

"Усі 40 квартир ми видамо протягом місяця. Сьогодні ми віддаємо перші 12 квартир сім'ям, де є діти, і окремо віддали Анастасії, яка втратила всю сім'ю, та Анатолію, який втратив батька", - сказав президент у четвер перед врученням ключів від квартир.

Зеленський зазначив, що це нові квартири, в них буде зроблено ремонт. Він звернувся до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією, щоб міська влада могла взяти на себе питання ремонту.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, у десятиповерховому житловому будинку стався вибух, попередньо газоповітряної суміші, без подальшого горіння. Унаслідок вибуху п'ять осіб загинули, п'ять отримали травми.

За інформацією МВС, пошкоджені 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровані 125 громадян. Зруйновані 16 квартир з четвертого до дев'ятого поверху.