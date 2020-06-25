Зеленський провів засідання нового Комітету з питань розвідки

Президент Володимир Зеленський провів засідання Комітету з питань розвідки, утвореного 17 червня, та визначив його завдання й головні напрямки роботи. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Я йду з вами в розвідку, адже один професійний розвідник вартий цілої армії противника", - сказав Зеленський.

Зазначається, що перед Комітетом поставлено пріоритетні завдання, визначено головні напрями його роботи, шляхи посилення розвідувальних спроможностей держави в умовах протидії гібридним загрозам.

На засіданні також наголошено на важливій ролі Комітету з питань розвідки для виконання завдань з координації, керівництва та контролю за діяльністю розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувальної спільноти.