ДБР викликає Порошенка 30 червня на допит

Державне бюро розслідувань викликає п'ятого Президента України Петра Порошенка 30 червня на допит. Відповідна повістка опублікована на сайті відомства.

"Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10 годину 00 хвилин 30 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, відповідне кримінальне провадження № 62019000000000753 зареєстроване за заявою колишнього глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.

Нещодавно генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Прізвище експрезидента України Порошенко фігурує у близько 20 кримінальних провадженнях.