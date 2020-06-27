Загострення COVID-19: у столиці знову можуть закрити метро

Голова українського уряду зявив, що ініціатором повернення попередніх обмежень має стати сам міський голова.

Прем’єр Денис Шмигаль прокоментував імовірність закриття столичної підземки у зв’язку з фіксуванням нових "антирекордів" з кількості виявлених нових випадків інфікування COVID-19, зокрема й у Києві.

Про це він розповів у коментарі BBC Україна.

"Є зростання кількості хворих. Стосовно закриття транспорту - це можливо в деяких містах та областях. Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутись до закриття транспорту", – сказав він.

Доля метро буде залежати від завантаженості лікарень, темпів приросту хворих та низки інших показників. При цьому ініціатором повернення попередніх обмежень, наголошує Шмигаль, має стати сам міський голова.

"Якщо ми бачитимемо, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні", – уточнив глава уряду.

Влада Києва не виключає повернення до суворих обмежень, якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 не буде покращуватись.