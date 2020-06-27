Скачать
Субота, 27.06.2020
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В Штатах загинув відомий репер Huey
В Штатах загинув відомий репер Huey

Суд арештував главу Кіровоградської ОДА, застава - майже 10 мільйонів

Суд арештував главу Кіровоградської ОДА, застава - майже 10 мільйонів
11:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Вищий антикорупційний суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА у розмірі майже 10 млн гривень, для його пособника - 5 млн гривень», - йдеться у дописі.

Зазначається, що строк дії запобіжних заходів 60 діб.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 25 червня заявила, що спільно з НАБУ задокументувала факт вимагання головою однієї з обласних держадміністрацій та посадовцем цієї ОДА 1,8 млн грн від керівників деяких контролюючих структур регіону.

За даними спецслужби, керівника ОДА разом зі спільником було затримано напередодні під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень. Першу частину хабаря у розмірі 100 тисяч гривень вони отримали у червні 2020 року.

Непогода на заході: Аваков назвав терміни гострої фази ліквідації наслідків

Кабінет міністрів 25 червня на позачерговому засіданні погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації, яку він обіймав з листопада 2019 року.

26 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кировоградщина, Арешт, Антикорупційний суд, Балонь.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
03 В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів
04 Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря
05 В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загострення COVID-19: у столиці знову можуть закрити метро
У столиці знову можуть закрити метро
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся