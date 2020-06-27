Суд арештував главу Кіровоградської ОДА, застава - майже 10 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА у розмірі майже 10 млн гривень, для його пособника - 5 млн гривень», - йдеться у дописі.

Зазначається, що строк дії запобіжних заходів 60 діб.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 25 червня заявила, що спільно з НАБУ задокументувала факт вимагання головою однієї з обласних держадміністрацій та посадовцем цієї ОДА 1,8 млн грн від керівників деяких контролюючих структур регіону.

За даними спецслужби, керівника ОДА разом зі спільником було затримано напередодні під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень. Першу частину хабаря у розмірі 100 тисяч гривень вони отримали у червні 2020 року.

Кабінет міністрів 25 червня на позачерговому засіданні погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації, яку він обіймав з листопада 2019 року.

26 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.