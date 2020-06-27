Непогода на заході: Аваков назвав терміни гострої фази ліквідації наслідків

"Це гігантська проблема. 10 діб триватиме така гостра фаза, коли ми будемо ліквідовувати найпроблемніші ділянки", - зазначив очільник МВС.
МВС перекинуло у постраждалі від повені райони західних областей усі можливі сили – техніку та особовий склад Нацполіції, рятувальників та Нацгвардію, а також авіацію МВС - 4 гвинтокрили та 2 літаки.
"Сьогодні, на щастя, такої страшної повені, як три дні тому, вже немає. Вода сходить. Проте, цю повінь ми оцінюємо більш масштабною, ніж у 2008 році. У нас залишилася інша велика проблема - за ці 3 дні катаклізмів затопило близько 5 тисяч колодязів питної води. І сьогодні я передивлявся, як працюють наші гелікоптери ДСНС України та Національної гвардії України, вони в основному везуть у відрізані райони питну воду і продукти харчування. У нас немає нормальної питної води. Її тяжко доставити, тому що більшість доріг перекриті або пошкоджені", - сказав Аваков.
За його словами, через повінь загинуло троє людей, 2-3 людини зникли безвісті.
"У 2008 році - було 38 людей. Чому так трапилося? Чому ми маємо не такі тяжкі наслідки з точки зору загиблих людей? Вчасно надіслали сигнал, що не потрібно вибиратися. Коли потрібно, ми забирали їх гелікоптерами. Вчора, наприклад, 2-х породіль вивезли, і постійно туди везуть воду, забирають хворих… Поганий момент був із підтопленням лікарні у Галичі, де довелося евакуйовувати лікарню, в якій лікувалися хворі на коронавірус. Хворих довелося евакуювати за спеціальною процедурою в Івано-Франківську лікарню", - розповів Аваков.
Міністр внутрішніх справ зазначив, що для ліквідації наслідків повені задіяно близько 1500 поліцейських, нацгвардійців, рятувальників.
25 червня Президент України Володимир Зеленський терміново прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область, охоплену водяною стихією.