Скачать
Середа, 24.06.2020
З 1 липня Україна та Туреччина відновлять авіасполучення
З 1 липня Україна та Туреччина відновлять авіасполучення
Авіакомпанія "SkyUp" відновить рейси з Харкова 29 червня
Авіакомпанія "SkyUp" відновить рейси з Харкова 29 червня
У ФК "Шахтар" буде новий тренер-португалець
У ФК "Шахтар" буде новий тренер-португалець
Спростували інформацію про розлучення Гаріка Харламова та Христини Асмус
Спростували інформацію про розлучення Гаріка Харламова та Христини Асмус

Щоб подолати наслідки паводку може знадобитися не один мільярд

Щоб подолати наслідки паводку може знадобитися не один мільярд
20:48 Сьогодні Телеграф Укринформ facebook.com
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час повені в західних областях країни. Про це він заявив у відеозверненні.

“Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди й повені на заході країни”, - сказав глава держави.

Він звернувся до всіх постраждалих: “Хочу запевнити – держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове”.

Президент також запевнив, що окремо вам буде виділено фінансову допомогу.

“Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково буде знайдено”, - наголосив він.

Дністер став переливатись через дамбу, людей з Тернопільщини відселяють

Як повідомлялося, унаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Від стихії загинуло три особи. Одна зникла безвісти.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.

У середу 24 червня на Прикарпатті перебував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Президент, Зеленский, Карпати, Повені.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Збройні сили України отримали ракети Javelin
02 ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії
03 Більш жорсткий карантин можуть ввести у трьох областях
04 Топ-10 еротичних порад, щоб вивести сексуальне життя на новий рівень (18+)
05 У Карпатах через зсуви ґрунту "зникло" озеро (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Росія активно блокує українські медіа в Криму
Росія активно блокує українські медіа в Криму
У Польщі за останню добу померла 21 особа через коронавірус
У Польщі за останню добу померла 21 особа через коронавірус
Дністер став переливатись через дамбу, людей з Тернопільщини відселяють
Дністер став переливатись через дамбу, людей з Тернопільщини відселяють
Як карантин змінив правила ЗНО-2020
Як карантин змінив правила ЗНО-2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся