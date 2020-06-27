Ситуація на Донбасі: число обстрілів зменшилось

"Від початку поточної доби, 27 червня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли. У районі Водяного вночі окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети", - повідомив він.
Зазначається, що крім того, збройні формування РФ вчергове свідомо порушили "мінські угоди". Ворог здійснив 17 пострілів з артилерійських систем калібру 122-мм по наших позиціях поблизу Авдіївки, випустив 8 мін 120-го калібру, вів вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння.
"Захисники України гідно придушували ворожу збройну активність черговими вогневими засобами. За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв немає. Втрати окупантів уточнюються", - додав Гуцуляк.
26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.