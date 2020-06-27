Ситуація на Донбасі: число обстрілів зменшилось

З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, внаслідок обстрілів українські військові не постраждали. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби, 27 червня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли. У районі Водяного вночі окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети", - повідомив він.

Зазначається, що крім того, збройні формування РФ вчергове свідомо порушили "мінські угоди". Ворог здійснив 17 пострілів з артилерійських систем калібру 122-мм по наших позиціях поблизу Авдіївки, випустив 8 мін 120-го калібру, вів вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння.

"Захисники України гідно придушували ворожу збройну активність черговими вогневими засобами. За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв немає. Втрати окупантів уточнюються", - додав Гуцуляк.

26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.