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На Прикарпатті цьогоріч зафіксували понад пів сотні незаконних вирубок лісу

На Прикарпатті цьогоріч зафіксували понад пів сотні незаконних вирубок лісу
13:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Поліцейські Івано-Франківської області з початку року задокументували більш як пів сотні фактів незаконного вирубування лісу, зареєстровано 55 кримінальних проваджень. Про це повідомив сектор комунікації обласної поліції.

"З початку 2020 року поліцейські Івано-Франківщини задокументувала більш як пів сотні фактів незаконної вирубки лісу... Станом на 27 червня слідчими підрозділами зареєстровано 55 кримінальних проваджень за ознаками правопорушень за статтею 246 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання і збут лісу на території Івано-Франківської області.

У зареєстрованих кримінальних провадженнях проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, а також призначено ряд експертиз.

За інформацією поліції, цьогоріч уже у п’ятнадцятьох кримінальних провадженнях особам повідомлено про підозру. Справи скеровано до суду і по чотирнадцятьох провадженнях – з обвинувальними актами, а по одному – з угодою про визнання винуватості. Встановлено суму збитків 623 тисячі гривень, відшкодовано збитки на суму 112 тисяч гривень і накладено арешт на суму 172 тисяч гривень.

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Зазначається, що групи реагування поліції, які патрулюють автошляхи, перевіряють вантажний транспорт і протидіють незаконному перевезенню деревини.

У поліції нагадують, що за вирубування навіть кількох дерев передбачена кримінальна відповідальність, а максимальне покарання згідно зі статтею 246 ККУ становить до 7 років позбавлення волі.

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Полиция, Лис, Прикарпаття, Злочин.

Автор:

Телеграф
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