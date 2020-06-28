На Харківщині чоловік стріляв у відпочивальників з дітьми: є загиблий

Внаслідок події постраждали двоє чоловіків, один з яких помер.

Увечері 27 червня в Барвінківському районі Харківської області внаслідок стрілянини по відпочивальниках одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це поінформувала поліція області.

"Встановлено, що в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб із дітьми. Із лісу вийшов невідомий та скоїв кілька пострілів із невстановленої зброї в бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Двох постраждалих доставили до лікарні, 27-річний чоловік від отриманих поранень помер", – ідеться в повідомленні.

Стрільця, 53-річного місцевого жителя, правоохоронці затримали на місці злочину, зброю в нього вилучили.