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ЄС допоможе постраждалим від повені регіонам України

ЄС допоможе постраждалим від повені регіонам України
08:23 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Європейський Союз надасть допомогу Україні в ліквідації наслідків найсильнішої за десятиліття повені у західних областях. Про це повідомляється в опублікованому в суботу, 27 червня, повідомленні Єврокомісії, передає DW.

Україна надала запит про допомогу ЄС в рамках чинного механізму цивільного захисту.

Швеція відразу відреагувала на прохання України та пообіцяла направити бар'єри від повеней, обладнання для відкачки води та своїх технічних фахівців.

Також Європейська Комісія надала Україні можливість використовувати для картографування постраждалих районів супутникову систему ЄС "Коперник".

Зазначається, що координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС працює в постійному контакті з українськими урядовцями.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував уряду Швеції та єврокомісару із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янезу Ленарчичу за миттєву реакцію і підтримку.

"Євросоюз активував механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС України у подоланні наслідків повеней, згідно списку потреб", - написав він у Twitter.

Механізм цивільного захисту ЄС об'єднує 34 європейські держави - країни-члени ЄС, а також Велику Британію, Північну Македонію, Ісландію, Чорногорію, Норвегію, Сербію і Туреччину. Він допомагає отримати необхідні ресурси для ліквідації наслідків тим країнам, що постраждали від стихійних лих.

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Нагадаємо, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.

Служба безпеки України 26 червня відкрила справу через повені на території західних областей Україні за статтею "екоцид".

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ЄС, Паводки, Прикарпаття, Допомога, Повінь.

Автор:

Телеграф
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