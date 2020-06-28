У Рівному нетвереза поліцейська скоїла наїзд на пішоходів

У Рівному увечері 26 червня поліцейська, перебуваючи в нетверезому стані, скоїла наїзд на двох пішоходів, повідомив відділ комунікації Нацполіції Рівненської області.

"31-річна рівнянка, старший слідчий слідчого управління поліції області, виїжджаючи автомобілем заднім ходом, допустила наїзд на двох пішоходів, які йшли вулицею 16-го Липня. Поліцейська за зовнішніми ознаками перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння, однак від проходження огляду відмовилася", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що у 33-річної мешканки Рівного медики діагностували забої колін, у 28-річної - забій спини. Обох після надання допомоги відпустили і не госпіталізували.

На правопорушницю поліцейські склали адміністративний протокол за ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Нині проводиться службове розслідування, за результатами якого обіцяють звільнити винну і її безпосереднього керівника з органів Нацполіції. Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто керівника відділу, де вона працювала.