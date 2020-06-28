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Коронавірус на Львівщині: зафіксовано майже дві сотні нових випадків

Коронавірус на Львівщині: зафіксовано майже дві сотні нових випадків
09:45 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Станом на ранок 28 червня у Львові та на Львівщині 5177 випадків інфікування коронавірусом, з яких за добу - 173.

За минулу добу у Львівській області коронавірус діагностували у 173 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 576 ПЛР-тестів (545 - нові проби). З них -173 позитивних аналізи, а з нових проб - 153 (65 - жителі Львова)", - зазначено в повідомленні.

Україна у списку країн з високими темпами поширення COVID-19

За даними міськради, ще 1 800 взятих раніше проб залишаються в холодильнику.

Всього станом на 28 червня у Львівській області коронавірус діагностований у 5 177 осіб, 137 хворих померли, 741 пацієнт одужав.

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Все по темі:

Пандемия, Львівська область, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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