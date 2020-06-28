Коронавірус на Львівщині: зафіксовано майже дві сотні нових випадків

Станом на ранок 28 червня у Львові та на Львівщині 5177 випадків інфікування коронавірусом, з яких за добу - 173.

За минулу добу у Львівській області коронавірус діагностували у 173 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 576 ПЛР-тестів (545 - нові проби). З них -173 позитивних аналізи, а з нових проб - 153 (65 - жителі Львова)", - зазначено в повідомленні.

За даними міськради, ще 1 800 взятих раніше проб залишаються в холодильнику.

Всього станом на 28 червня у Львівській області коронавірус діагностований у 5 177 осіб, 137 хворих померли, 741 пацієнт одужав.