У Києві чоловік перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку

У Києві житель будинку по вулиці Преображенській в Солом’янському районі обрізав шланг до газової плити та погрожував підірвати весь будинок. Про це повідомили у пресслужбі “Київгазу” у Facebook.

"27 червня о 00:38 до аварійної газової служби 104 в Києві надійшов дзвінок про загрозу вибуху газу. Повідомили, що житель будинку по вулиці Преображенській, 10/17 у Солом’янському районі відкрив крани газової плити і погрожує підірвати будинок. Так вночі у небезпеці опинилися жителі 50 квартир багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за лічені хвилини спеціалісти служби 104 прибули на місце виклику та разом із поліцією зайшли у квартиру.

«З’ясувалося, що телефонував батько чоловіка, який погрожував підірвати будинок. Емоційно неврівноважений син мав намір використати для цього газ. Фахівці 104 виявили на кухні обрізаний шланг до газової плити», - підкреслюється в повідомленні.

Працівники аварійної служби негайно відключили квартиру від газопостачання, щоб ліквідувати загрозу вибуху.

"Завдяки екстреним та професійним діям служби 104 аварійна ситуація була ліквідована без евакуації мешканців будинку", - додали у Київгазі.

Як повідомлялося, вранці 21 червня у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

У МВС основною версією причини вибуху в будинку на Позняках називають недотримання технологій перевірки газових лічильників.