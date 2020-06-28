У Чорноморському морпорту виявили "нашпиговану" бурштином вантажівку (Відео)

У Чорноморському морському порту прикордонники виявили 23 кг бурштину у вантажівці, під керуванням громадянина Туреччини. Попередня вартість каміння – 310 тис. грн. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

“Учора ввечері в Чорноморському порту прикордонники спільно з митниками здійснювали оформлення теплоходу “Sea Partner” на виїзд до Туреччини. Близько 20.00 на прикордонно — митний контроль прибув вантажний транспортний засіб “Mercedes” турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини.

В результаті огляду даного автомобіля спільна прикордонно — митна група виявила приховане в кабіні водія “сонячне каміння”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іноземець приховав бурштин у поліетиленових пакетах в обшивці спального місця.

“Усього прикордонники Одеського загону дістали зі сховку майже 23 кг каміння, з них приблизно 16 кг оброблених камінців. Попередня вартість товару складає близько 310 тисяч гривень. Транспортний засіб без причепу оцінений приблизно у 350 тисяч гривень та наразі вилучений до рішення суду”, — йдеться у повідомленні.