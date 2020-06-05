На Рівненщині виставили на аукціон ділянки для видобутку бурштину

Новини Бізнесу:У Рівненській області Держгеонадра на торги виставили дві ділянки для можливого видобутку бурштину.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Держгеонадра виставили на аукціон дві ділянки на Рівненщині для видобутку бурштину. Обидві ділянки до 10 га знаходяться в селі Олексіївка Сарненського району. Лоти виставлені на сайті «Прозоро». Стартова ціна першої ділянки - від 319.6 тис. грн, другої – від 333.2 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Аукціон має відбутися вже 17 липня 2020 року.

Раніше органами обласної влади на Рівненщині було запропоновано Держпромнадрам України виставити на аукціон 16 ділянок по Дубровицькому району.

Як повідомляло агентство, процедура електронних торгів передбачена новим Законом України , ініційованим Президентом України Володимиром Зеленським. Спеціальний дозвіл на користування надрами надають на 5 років.

Що стосується законодавства, яке прийнято наразі у цій сфері – є питання легального видобутку бурштину. Закон прийнятий – запроваджено проведення електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами на площі не більше 10 га.

У аукціоні можуть взяти участь усі бажаючі. В тому числі, жителі тих територій, де знаходяться запаси бурштину. Цим законом ми посилюємо відповідальність за нелегальний видобуток бурштину.

Торік Держгеонадра надали 124 спеціальні дозволи на користування надрами, з них 35 було продано на електронних торгах.

Розмір надходжень до бюджетів у результаті продажу дозволів на електронних аукціонах сягнув майже 504 млн грн. Загальна запланована сума надходжень на 2020 рік - 750 млн грн.