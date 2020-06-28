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З початку доби ворог на Донбасі двічі відкривав вогонь

З початку доби ворог на Донбасі двічі відкривав вогонь
12:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Станом на 12:00 бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Російські окупаційні війська від початку доби два рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників, втрат серед Об'єднаних сил немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил", - повідомив він.

В зоні ООС загинув український військовий

На Луганському напрямку російські окупаційні війська випустили 9 мін 82-го калібру по оборонцях Миронівського. А з 7.25 по 7.50 вели обстріл позицій українських захисників поблизу Старогнатівки, що на Донецькому напрямку.

На ворожі обстріли українські військові оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає.

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Все по темі:

Донбас, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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