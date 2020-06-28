В зоні ООС загинув український військовий

Для придушення вогневих засобів противника українські підрозділи застосували штатне озброєння.

Протягом минулої доби, 27 червня, збройні формування РФ на Донбасі 12 разів порушили режим тиші. Сили ОС втратили одного воїна, ще троє бійців поранені.

Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів по позиціях ОС поблизу населеного пункту Миронівський. Українські бійці вогнем подавили активність ворога.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Напередодні повідомлялось, що поблизу Мар’їнки внаслідок підриву на вибуховому пристрої зазнав поранень сапер.