На Дніпропетровщині арештували іноземців, які "вибивали" гроші з пенсіонарів

“За розбійний напад на родину пенсіонерів на Дніпропетровщині затримали трьох іноземців. Погрожуючи ножем, чоловіки заволоділи у жителів селища у Криничанському районі грошима, електрообладнанням та автомобілем “ВАЗ”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що злочин стався в ніч з 26 на 27 червня. Віджавши пластикове вікно, чоловіки залізли до будинку та напали з ножем на 78-річного чоловіка та 81-річну жінку.
Потім зв’язали їх та заволоділи грошима, цінними речами та автомобілем потерпілих.
“Правоохоронці встановили та затримали трьох чоловіків — мешканців міста Кривий Ріг 29, 34 та 37 років. Встановлено, що вони громадяни Республіки Азербайджан, мають посвідку на постійне проживання на території України. У зловмисників вилучили викрадене майно. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій ) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ”, — повідомили в поліції.
Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.