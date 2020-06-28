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На Дніпропетровщині арештували іноземців, які "вибивали" гроші з пенсіонарів

На Дніпропетровщині арештували іноземців, які "вибивали" гроші з пенсіонарів
13:20 Сьогодні Телеграф УНН Фото: dp.npu.gov.ua
На Дніпропетровщині правоохоронці затримали трьох громадян Азербайджану, які вчинили розбійний напад на родину пенсіонерів та заволоділи їх автомобілем. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

“За розбійний напад на родину пенсіонерів на Дніпропетровщині затримали трьох іноземців. Погрожуючи ножем, чоловіки заволоділи у жителів селища у Криничанському районі грошима, електрообладнанням та автомобілем “ВАЗ”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що злочин стався в ніч з 26 на 27 червня. Віджавши пластикове вікно, чоловіки залізли до будинку та напали з ножем на 78-річного чоловіка та 81-річну жінку.

Потім зв’язали їх та заволоділи грошима, цінними речами та автомобілем потерпілих.

“Правоохоронці встановили та затримали трьох чоловіків — мешканців міста Кривий Ріг 29, 34 та 37 років. Встановлено, що вони громадяни Республіки Азербайджан, мають посвідку на постійне проживання на території України. У зловмисників вилучили викрадене майно. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій ) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ”, — повідомили в поліції.

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Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нацполиция, Дніпропетровська область.

Автор:

Телеграф
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