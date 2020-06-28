Скачать
Неділя, 28.06.2020
Шмигаль відзвітував про результати роботи за тиждень
Шмигаль відзвітував про результати роботи за тиждень
Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед
Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед
Назване модне літнє взуття 2020
Назване модне літнє взуття 2020

Мер Конотопа спалив прапор РФ під посольством (Відео)

Мер Конотопа спалив прапор РФ під посольством (Відео)
14:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін спалив російський прапор перед посольством РФ у Києва. Відео з цієї акції мер опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснив свій вчинок мер Конотопа, це, зокрема, є відповіддю на оприлюднений нещодавно проросійським блогером Анатолієм Шарієм відеоролик про нього.

"Я зараз роблю відповідь Толіку Шарію, який нещодавно вже вкотре випустив про мене відеоролик, нібито викриває мене в чомусь. Подивившись цей ролик, я зрозумів, що мій найбільший гріх це те, що я свого часу спалив прапор Російської Федерації і включав гімн, коли був в АТО. Тож, Толік Шарій, передаю тобі вітання та урочисто спалюю твій прапор", - заявив він.

Семеніхін увімкнув гімн України та спалив російський прапор.

Як відомо, Семеніхін у 2014 році під час першої хвилі мобілізації добровільно вступив до армії для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь в обороні міста Щастя, за що був нагороджений медаллю «За оборону Щастя».

Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США в Афганістані

З листопада 2015 року - міський голова м. Конотоп.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, Конотоп, Росія, Прапор, Артем Семенихин, Київ.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День молоді 2020: листівки і вітання зі святом
02 Відомий термін виживання коронавірусу у річковій воді
03 Коронавірус має багато подібного з раковою пухлиною: несподівані результати дослідження
04 Вчені назвали найшвидший спосіб охолодження пива і вина в спеку
05 Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
COVID-19 у світі: кількість жертв перевалила за 10 мільйонів
COVID-19 у світі: кількість жертв перевалила за 10 мільйонів
У Бельгії за тиждень зросла кількість інфікованих коронавірусом
У Бельгії за тиждень зросла кількість інфікованих коронавірусом
В Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів
В Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів
Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся