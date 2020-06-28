Рятувальники на Одещині готуються до можливої повені

На Одещині рятувальники укріпили 200 м дамби в с. Яськи. Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"Рятувальники обстежують проблемні ділянки місцевості і проводять розчищення та укріплення земляної дамби для захисту від можливої повені та підтоплення приватних домогосподарств на вул. Озерна в с. Яськи. Укріпленого 200 м дамби за допомогою джутових мішків", - зазначається у повідомленні.

Як Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі, в результаті пропуску високого паводка через Дністровське водосховище 27-30 червня зберігаються часткові затоплення у місті Могилів-Подільський та у прилеглих до Дністра населених пунктах Вінницької області; у нижній течії Дністра на Одещині можливе затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об'єктів у с. Яськи і м. Біляївка (Біляївського району), окремих ділянок автомобільної дороги Одеса-Рені.

Як повідомлялося, цього тижня Західну Україну охопили масштабні повені. Внаслідок негоди постраждали більш ніж 250 населених пунктів у п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости. Найбільше постраждала Івано-Франківська область.