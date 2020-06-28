Відпочивальників у Києві закликали утриматися від купання

У Києві у найближчі години очікується гроза. Тож, мешканців столиці попередили, що купатися під час грози категорично не рекомендовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Плесо".

"У найближчі години із збереженням до кінця доби 28 червня у Києві очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі“, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники Kyiv Lifeguard Service КП “Плесо” наполегливо рекомендують: аби уникнути нещасних випадків від ураження блискавками, утримайтесь від купання під час грози і не залишайтесь у прибережній зоні при погіршенні погодних умов.

Також в пресслужбі пояснили чому не можна купатись під час грози.

"Вода — відмінний провідник струму. Під час плавання площа дотику тіла до цього провідника — максимальна (на відміну від ситуації, коли людина стоїть на березі). Вдаряючи у воду, блискавка вражає не лише в точці попадання, але як мінімум в радіусі 100 метрів. Потрапити у зону ураження небезпечно для життя“, - зазначається в повідомленні.

КП “Плесо” рекомендує, якщо гроза вже близько, пливти до берега спокійно, не розмахуючи руками високо над поверхнею води, аби не притягнути блискавку.

Окрім того, під час грози не слід знаходитись на пляжі, адже це це відкритий простір, перебування на якому під час грози категорично не рекомендовано.

"У грозову погоду не можна сидіти чи лежати на піску, оскільки мокрий пісок теж є гарним провідником струму", - йдеться в повідомленні.