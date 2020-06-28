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Шмигаль відзвітував про результати роботи за тиждень

Шмигаль відзвітував про результати роботи за тиждень
14:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Уряд уже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"Цього тижня Західну Україну охопили масштабні повені. Внаслідок негоди постраждали більш ніж 250 населених пунктів у п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости. Найбільше постраждала Івано-Франківська область. Саме туди в середу ми терміново вилетіли для координування дій органів влади. На власні очі побачив жахливі наслідки повеней і як героїчно рятувальники допомагають людям. Дякую їм за роботу", - написав він.

За його словами, уряд уже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло.

"У наших пріоритетах — врятувати життя людей, відновити інфраструктуру й запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні", - додав він.

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Він розповів, що цього тижня Україна чи не щодня ставила антирекорди за кількістю хворих на коронавірус, і зрештою ця цифра перевершила тисячу випадків за добу. Водночас зростає завантаженість ліжок у лікарнях, тож ми розпочали розгортати лікарні другої хвилі для приймання хворих.

За його словами, медики та епідеміологи називають одну причину: люди перестали дотримуватися обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати. "Тому з 22 червня ми запровадили жорсткіший контроль за дотриманням карантинних правил. Адже єдиний шлях сьогодні — разом додержуватися трьох простих умов: масковий режим, дезінфекція та соціальна дистанція. Шановні українці, прошу вас поставитися до цього свідомо та відповідально", - закликав він.

Крім цього, Шмигаль повідомив, що вдалося організувати безпечне проведення ЗНО за графіком. Перший день продемонстрував, що тестування відбувається із дотриманням усіх заходів безпеки. 30 учасників не допустили до іспиту через виявлені в них ознаки ГРВІ.

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"Будемо працювати над тим, щоб вони змогли пройти ЗНО під час додаткової сесії, яка відбудеться з 24 липня до 10 серпня. У додаткову сесію зможуть пройти тестування й діти з тих населених пунктів, що постраждали внаслідок стихійного лиха в західних областях. Для цього їм потрібно звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти", - сказав він.

За словами очільника уряду, "Енергоатом"спішно вийшов на ринок двосторонніх договорів та продав 1,325 млн МВт-год базового навантаження. Це означає, що українські промисловці отримають доступну електроенергію, а державне підприємство «Енергоатом» покращить свій фінансовий стан. Все це частина урядового антикризового плану.

Шмигаль підкреслив, що дані Держстату за травень показали зростання промисловості, що дає обережну надію на початок відновлення галузі після тривалого падіння. У травні промисловість показала зростання майже на 3%, якщо порівняти з попереднім місяцем. Водночас річне падіння сповільнилося до 11,7%. Порівняно з квітнем, у травні виросла добувна й переробна промисловість.

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Экономика, Кабмин, Шмигаль, Повінь.

Автор:

Телеграф
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