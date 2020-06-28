Кнопкодавство в Раді: Стефанчук розповів про розгляд однієї із справ у суді

У суді слухається справа щодо народного депутата, який займався кнопкодавством. Кінцевого вироку суду ще немає. Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук.

“Після того, як цей закон вступив у силу, і ми дали усім ЗМІ можливість спостерігати за цим процесом та бути такими викривачами кнопкодавців, то на моїй пам’яті, здається, більше фактів кнопкодавства не було. Якраз це пов’язується з моментом вступу цього закону в силу”, — сказав Стефанчук.

Також він додав, що не важливий розмір кримінальної відповідальності за кнопкодавство, важливо, що сам факт є підставою позбавлення особи статусу нардепа.

“Я знаю, що один є. І я знаю, що справа по цьому слухається. Кінцевого вироку немає ще суду. По одному з народних депутатів”, — додав Стефанчук.

Проте, він відмовився називати ім’я нардепа.

Раніше Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за неособисте голосування народного депутата, після того як 21 лютого з’явилась інформація про нового нардепа-кнопкодава — Владислава Поляка.