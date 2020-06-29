Під час рейду в Маріуполі поліцейські вилучили зброю та наркотики (Відео)

Під час відпрацювання Маріуполя поліцейські вилучили зброю та наркотики Спецзаходи було проведено у Кальміуському районі міста та у селищах поблизу лінії розмежування. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області.

"Оперативно-профілактичні заходи відбулися за наказом начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області Миколи Семенишина та на підставі бойового розпорядження Командувача об’єднаних сил. У відпрацюванні було задіяно працівників місцевої поліції, вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області, Кінологічного центру, патрульної поліції, бійців роти особливого призначення, додані сили з інших областей та Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці перевірили 1327 громадян і 163 транспортних засоби. Відносно водіїв було складено 77 адміністративних протоколів за порушення Правил дорожнього руху. Викрито 13 осіб, які сіли за кермо у стані сп'яніння.

Під час відпрацювання співробітники поліції вилучали наркотики у чотирьох мешканців віком від 19 до 35 років. А у 27-річного чоловіка було вилучено предмет, зовні схожий на пістолет.

За порушення норм дозвільної системи складено 16 адміністративних протоколи та вилучено 14 одиниць мисливської гладкоствольної зброї та 2 одиниці газових пістолетів.

Виявлено 5 розшукуваних осіб, які намагалися втекти від покарання.

Заходи триватимуть й надалі.

Нагадаємо, у столиці затримали двох киян та вилучили у них арсенал зброї та наркотики.