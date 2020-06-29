Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову, поліція встановлює обставини загибелі жінки

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дружини депутата Миколаївської обласної ради, яка з травматичної зброї вистрілила собі поранення в голову, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

"Сьогодні, 29 червня, близько 10 годин ранку в поліцію надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї поранила себе в голову", - йдеться в повідомленні поліції на сторінці в Фейсбуці.

Так, встановлено, що 33-річна жінка померла на місці події від отриманих травм. Її чоловік перебував у приміщенні. Наразі всі обставини та причини події з'ясовуються.

Попередньо, як того вимагає процедура в подібних випадках, розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.