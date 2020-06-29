Скачать
Понеділок, 29.06.2020
В Україні зафіксовано 646 нових випадків COVID-19
В Україні зафіксовано 646 нових випадків COVID-19
Під час рейду в Маріуполі поліцейські вилучили зброю та наркотики (Відео)
Під час рейду в Маріуполі поліцейські вилучили зброю та наркотики (Відео)
Екс-тренер ПФК Львів Мелікян очолив вірменський Алашкерт
Екс-тренер ПФК Львів Мелікян очолив вірменський Алашкерт
Джорджина Родрігес продемонструвала велике кільце з діамантом на відпочинку
Джорджина Родрігес продемонструвала велике кільце з діамантом на відпочинку

На кордоні з Угорщиною поновили роботу чотири пункти пропуску

На кордоні з Угорщиною поновили роботу чотири пункти пропуску
12:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ДПСУ
На кордоні з Угорщиною відновили роботу чотири пункти пропуску. Про це інформує Державна прикордонна служба.

"29 червня з 1:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти пропуску: "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" та "Дзвінкове – Лонья", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 годину ранку ці пункти пропуску вже перетнуло 625 осіб, зокрема 185 – на в’їзд в Україну та 440 – на виїзд з України, зазначають прикордонники.

У відомстві звертають увагу, що громадян України, які планують поїздку в Угорщину на термін до 24 годин, не відправляють на карантин, якщо вони в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб також не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду.

Бойовики з мінометів обстріляли українських військових на Донбасі, двоє поранених

Водночас в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було, зокрема, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Пом’якшення карантину почалися з 11 травня.

З 5 червня в Україні запрацювало внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

КПВВ, Угорщина, Адаптивний карантин.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Секрет стрункої фігури японок
02 Корпорація Boeing готує випробування 737 Max
03 Як поляки переживають спеку на виборчих дільницях
04 Рятувальники на Одещині готуються до можливої повені
05 Естонія звинувачує РФ у причетності до радіоактивних частинок у повітрі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
У Львівській області за добу на коронавірус захворіли 115 осіб
У Львівській області за добу на коронавірус захворіли 115 осіб
На Говерлі встановили стяг Командування Об'єднаних сил ЗСУ
На Говерлі встановили стяг Командування Об'єднаних сил ЗСУ
Джамала показала перші фото з новонародженим сином
Джамала показала перші фото з новонародженим сином
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся