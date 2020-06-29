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На Тернопільщині правоохоронці витягли чоловіка з петлі

На Тернопільщині правоохоронці витягли чоловіка з петлі
14:21 Сьогодні Телеграф УНН
У Тернопільскій області у лісосмузі чоловік намагався вчинити самогубство, повісившись на дереві. Йому завадили правоохоронці. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"В понеділок, 29 червня, близько 2 години ночі під час патрулювання місцевості, працівники групи реагування патрульної поліції помітили в лісовому масиві, поблизу села Ладичин, Теребовлянського району, невідомий силует. Підійшовши ближче вони побачили чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством через повішання", - йдеться в повідомленні.

Незнайомець вже був у петлі, коли правоохоронці підійшли до нього. Вони зняли краянина та надали йому домедичну допомогу до приїзду швидкої. Ним виявився житель села Микулинці, Теребовлянського району, 1998 року народження.

"Завдяки оперативній та злагодженій роботі, життя чоловіку вдалося зберегти. Наразі він перебуває в медзакладі. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Прийшовши до тями, краянин подякував поліцейським за те, що врятували його від необдуманого вчинку", - розповіли в поліції.

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Відомості про подію внесено в Журнал єдиного обліку повідомлень та звернення громадян. За цим фактом проводиться перевірка, поліцейські з’ясують обставини події.

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Тернопільщина, Правоохоронці, Повішення.

Автор:

Телеграф
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